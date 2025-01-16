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Sigara tiryakilerine kötü haber: Yeni zam geliyor

Sigara tiryakilerine kötü haber: Yeni zam geliyor

Sigara ve alkollü içeceklerdeki özel tüketim vergisi (ÖTV) artışıyla birlikte, sigara fiyatlarına 4-5 TL arasında zam yapılması öngörülürken, şarap fiyatları da 429 TL'ye yükseldi, bazı şarap çeşitleri ise 9.450 TL'yi buldu.

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Sigara tiryakilerine kötü haber geldi. Sigara fiyatları 4-5 TL birden artacak. Erol Dündar tek tek açıkladı.
Alkollü içecekler ile birlikte sigara da özel tüketim vergisi( ÖTV) oranında yüzde 7,56 oranında yapılan artışın ardından bir şarap grubu için de yeni zammın kapısı açıldı.

En ucuz şarap fiyatı 429 TL oldu. Sigaraya da önümüzdeki günlerde 4-5 TL arasında zam yapılması bekleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre hem alkol hem de Sigara fiyatlarına yeni ÖTV tutarının yansıyacağı belirtildi.

RAKI VE ŞARAP GRUBUNA ZAM GELİYOR

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mey şarap grubuna zam geldiğini açıkladı. Zam ile birlikte güncellenen fiyatlar şöyle
75 cl’lik bir şişe şarabın en ucuz fiyatı 429 TL
En pahalı şarap ise 9.450 TL’ye yükseldi.

Önceki günlerde bazı bira ve rakı gruplarına yapılan zamlar ile birlikte alkollü içeceklerdeki artışlarında ilerleyen günlerde devam etmesi bekleniyor.

SİGARA FİYATLARINA DA ZAM GELİYOR

ÖTV artışları ile birlikte sigara fiyatlarının da artması bekleniyor. Henüz zamlı fiyatlar hakkında net bir açıklama yapılmamış olsa da ilerleyen günlerde sigaraya 4 ila 5 TL arasında değişen bir zam gelmesi bekleniyor.

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