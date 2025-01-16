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Tacize uğradığını açıklamıştı: Seçil Gür'den yeni karar

Tacize uğradığını açıklamıştı: Seçil Gür'den yeni karar

Birkaç gün önce herkesin tanıdığı bir isim tarafından 7 aydır sözlü, yazılı ve fiziksel tacize uğradığını açıklayan Seçil Gür; "Tüm yasal haklarımı kullanarak elimdeki tüm delillerle mahkemeye başvuracağım" demişti. Ünlü şarkıcı, karar değişikliğini avukatı aracılığıyla duyurdu.

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Bir dönem Serdar Ortaç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen şarkıcı Seçil Gür, geçtiğimiz günlerde 7 aydır sözlü, yazılı ve temaslı bir şekilde tacize uğradığını açıklamıştı.

"DURMAK BİLMİYOR"

Şimdiye kadar ailesi için sustuğunu ancak daha fazla bu duruma dayanamadığını ifade eden Seçil Gür, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"7 aydır kendini bilmez bir insan tarafından tacize uğruyorum. Sözlü ve yazılı hatta temaslı... Bu konuyla ilgili nezaketimi uzun süre korumaya çalıştım. Çünkü kişi benim hayatıma aşağı yukarı 5 - 6 ay dâhil ettiğim bir kişiydi. Yaptığı tüm ahlaksız tüm tahrik edici davranışlara rağmen bu zamana kadar suskunluğumu korumak, kendim ve ailem için özellikle ailem için sergilediğim bir koruma kalkanıydı. Fakat bu kişi durmak bilmiyor."

"TÜM YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM" DEMİŞTİ

"Tüm yasal haklarımı kullanaraktan elimdeki tüm delillerle mahkemeye başvuracağım" diyen Seçil Gür, sözlerini "Bazı insanlar var arkadaşlar, aramızda normal gözüküp asla normal olmayan... Allah, herkesi kötü insanlardan korusun ve Allah, herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın" diye noktalamıştı.

ŞİKAYETÇİ OLMAKTAN VAZGEÇTİ

Tüm bunların ardından Seçil Gür, şikayetçi olmaktan vazgeçti. Ünlü şarkıcı, karar değişikliğini avukatı aracılığıyla duyurdu.

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