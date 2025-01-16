Emekliye erken bayram müjdesi geldi! Bayram ikramiyesi kaç para olacak?

Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen bayram ikramiyeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli ikramiye ödemeleri kapsamında 2025 tutarını açıkladı. Peki, SGK 4A,4B,4C emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı? İşte uzmanından çarpıcı yorum.

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Bu yıl emekliye ödenecek bayram ikramiyesi​ tutarları heyecanla bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın belli dönemlerde verilen ikramiyelerin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Emekli bayram ikramiyesi için 2025 yılında zam beklentileri artarken SGK​ uzmanı Özgür Erdursun, emekli​ ikramiye ödemeleri için tahminini paylaştı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK 2025?

Daha önce asgari ücret zammını nokta atışı ile bilen deneyimli uzman Özgür Erdursun, bu sefer emekli ikramiyeleri için konuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı Özgür Erdursun, bu yıl emekliye ödenecek bayram ikramiyesinin 4 bin TL civarında olacağını, Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere toplam 8 bin TL ikramiye ödenebileceğini açıkladı.

EMEKLİLERE ÖDENECEK BAYRAM İKRAMİYE TUTARLARI

Bayram ikramiyelerinde bu yıl ciddi bir artış beklemediğini ifade eden Erdursun, Mynet'e konuşarak şu ifadeleri kullandı;

"Belki bayram ikramiyesinin 3 bin 500 TL olacağı düşünülebilir, ancak hükümet bu rakamı 4 bin TL seviyelerine kadar çıkarabilir. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikramiyeleri ödemeleri kapsamında bu yıl için 3 bin 500 TL ile 4 bin TL bandında değişen bir ödeme yapılacak. 4'er bin lira olmak üzere toplam 8 bin TL ikramiye ödemesi yapılacak."

EMEKLİYE 5 BİN LİRA BAYRAM İKRAMİYESİ İDDİASI

Emekliye ödenecek bayram ikramiyesinin 5 bin TL veya daha fazla olacağına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmazken konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.