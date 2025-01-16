Libya'da Türkiye için yeni fırsat pencereleri açılıyor

Libya, siyasi istikrarsızlık ve çatışmalarla geçen yılların ardından petrol ve doğal gaz sektörüne uluslararası ilgiyi artırmak için yeni keşif sahalarına yöneliyor.

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Hidrokarbon zenginlikleriyle dikkati çeken Kuzey Afrika ülkesi, devlet gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını oluşturan enerji sektörünü canlandırmak amacıyla ciddi adımlar atıyor.

Bu kapsamda son olarak, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), 2025'te kara ve denizde 22 ayrı blokta petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri için uluslararası lisanslama turunu başlatmayı planladığını duyurdu.

Söz konusu adımın, Libya petrol ve doğal gaz sektörüne uluslararası ilgiyi artırması ve sektörde yeni bir dönemin kapılarını aralaması bekleniyor.

Repsol, Eni, Sonatrach, bp, OMV ve TotalEnergies gibi uluslararası şirketlerin yaklaşık 10 yıl aradan sonra Libya'daki faaliyetlerine yeniden başlaması ülkenin petrol ve doğal gaz sektörüne olan ilgiyi somutlaştıran adımlar arasında yer alıyor.

Günlük 2 milyon varil üretim hedefi

Libya, devam eden iç karışıklıklara rağmen toparlanma sinyalleri veren petrol ve doğal gaz üretimini, mevcut sahalarını geliştirerek günlük 2 milyon varil seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

NOC'tan yapılan açıklamaya göre, ülkenin ham petrol ve doğal gaz üretimi günlük 1,6 milyon varili aşarak 2013'ten bu yana yüksek seviyesine ulaştı.

Libya'nın petrol ve doğal gaz sektörlerindeki gelişmelerin, sadece ülke ekonomisinin güçlenmesine değil aynı zamanda küresel enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

Bu doğrultuda, yeni keşifler ve uluslararası işbirliklerinin ülkeyi küresel enerji piyasasında daha güçlü bir konuma taşıması bekleniyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi de olan Libya, OPEC verilerine göre yaklaşık 48,4 milyar varille dünyanın en çok petrol rezervine sahip 10 ülkesi arasında yer alıyor. Doğal gaz kaynakları açısından da zengin olan ülkenin kanıtlanmış doğal gaz rezervinin ise yaklaşık 1,5 trilyon metreküp olduğu hesaplanıyor.

Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi

Türkiye dahil birçok ülkeyle enerji işbirliğinde yeni bir aşamaya geçmek isteyen Libya, ülkedeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere bu yıl üçüncü kez Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi (LEES) düzenleyecek.

Libya'nın enerji sektöründeki potansiyelini mercek altına alacak zirve, uluslararası katılımla 18 Ocak'ta başkent Trablus'ta başlayacak ve iki gün sürecek.

Afrika enerji sektörüne yönelik yatırım platformu Energy Capital & Power'ın Libya Başbakanlığı, Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, NOC ve Libya Yenilenebilir Enerji Kurumu'nun desteğiyle düzenlediği zirvenin, yeni anlaşmalara da ev sahipliği yapması bekleniyor.