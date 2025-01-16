Özel okullar zam sınırını aşıyor: Yemek 160 bin, kırtasiye 100 bin, etkinlik 70 bin lira!

Türkiye’de okul öncesi eğitim ücretleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüzde 54,8’lik zam sınırına rağmen kontrolden çıktı. Yemek, etkinlik ve kırtasiye gibi yan hizmetlere yapılan yüksek zamlar, özel okullarda toplam maliyeti fahiş seviyelere çıkardı. Bazı okullarda yemek ücreti 160 bin TL’yi, kırtasiye giderleri ise 100 bin TL’yi bulurken, Tüketici Konfederasyonu velilere tüketici hakem heyetlerine başvurmalarını önerdi. Eğitim ücretleri ise köklü vakıf okullarında 1 milyon TL’yi aştı.

Abone ol

Türkiye’de okul öncesi eğitim ücretleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği zam sınırlarına rağmen kontrolden çıkmış durumda. Yemek, etkinlik ve kırtasiye gibi hizmetlerdeki yüksek ücret artışları velileri zor durumda bırakıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemelerine rağmen, bazı okullar farklı hizmet kalemlerine yaptıkları zamlarla toplam eğitim maliyetini fahiş seviyelere çıkardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, velilere haklarını korumak için tüketici hakem heyetlerine başvurma çağrısında bulundu.

FİYATLAR 1 MİLYON TL’Yİ AŞIYOR

3 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği, kademe başlangıçlarında ücretlere fahiş oranda zam yapılmasını yasaklarken, ara sınıflarda zam oranını yüzde 54.8 ile sınırlandırdı. Ayrıca, pansiyon, kıyafet ve etüt gibi ücretlere ÜFE-TÜFE ortalamasının en fazla 5 puan üzerinde zam yapılabileceği belirtildi.

Ancak birçok özel okul, bu sınırları yemek, etkinlik ve kırtasiye gibi hizmetlere yüksek zam yaparak aşmaya başladı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için okul ücretleri 300 bin TL’den başlayarak bazı köklü vakıf okullarında 1 milyon TL’yi aştı. Zincir okulların fiyatları ise 400 bin TL’ye kadar yükseldi.

YAN HİZMETLERDE FAHİŞ ARTIŞLAR

Düzenlemenin yemek ve etkinlik gibi yan hizmetlere müdahale etmemesi, bu alanlarda ücretlerin kontrolsüz artışına neden oldu. Bazı özel okullarda:

Yemek ücretleri: 160 bin TL’ye,

Etkinlik ücretleri: 70 bin TL’ye,

Kırtasiye giderleri: 100 bin TL’ye kadar çıktı.

Bu durum, veliler üzerindeki mali yükü daha da artırarak tepkilere yol açtı.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU ÇAĞRISI

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, velilerin özel okullarla ilişkilerinde tüketici sıfatı taşıdığına dikkat çekerek, zam sınırına uymayan okullar için tüketici hakem heyetine başvurmalarını önerdi. Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Veliler, hukuki haklarını kullanarak bu konuda şikayetçi olabilir. Düzenlemenin açıkça ihlal edilmesi durumunda tüketici hakem heyetleri ve ilgili kurumlar devreye girecektir."

Fahiş fiyatlar, eğitimde fırsat eşitliğini daha da zorlaştırırken, veliler yüksek maliyetler karşısında çaresiz kalıyor.