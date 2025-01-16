Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Adana’da uyuşturucu sattığı ileri sürülen 27 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cumhuriyet savcılığının 27 zanlı hakkında yakalama kararı vermesinin ardından çalışma başlattı.
Özel harekat polislerinin desteğiyle tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kapıları koçbaşıyla kırdı.
Adreslerdeki aramalarda, suç unsuru malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.