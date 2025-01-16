AK Partili Hüseyin Yayman'dan Suriye eleştirilerine yanıt: Tarihin doğru tarafındayız

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Suriye konusunda tarihin doğru tarafında durduklarını, bütün mezheplere saygılı olduklarını, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduklarını söyledi.

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TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Yol, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Yol'un "Suriye'deki farklı toplum kesimlerine yönelik baskıların araştırılması", İYİ Parti'nin "köprü, otoyol ve tünel ücretleri", DEM Parti'nin "fiyat artışlarının önlenmesi", CHP'nin "turizm sektöründe çalışanların özlük hakları" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Yeni Yol İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Suriye'de uzun süredir devam eden iç savaşın toplumda derin ve onarılması güç yaralar açtığını belirtti.

Bu savaşta en büyük bedeli azınlık grupların ödediğine dikkati çeken Demir, "Bölgede mezhepsel ve etnik kimliklere dayalı bir ayrımcılık yapılarak sanki tüm azınlıklar Esad rejiminin destekçisiymiş gibi Aleviler, Dürziler, Yezidiler, Kürtler ve diğer azınlıklar hedef alınmaktadır." dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Suriye konusunda yapılan eleştirilere cevap verdi.

Yayman, "Dün Suriye'de zalim Esad rejimi 1 milyon insanı öldürürken, 10 milyon Suriyeli mezhebine, inancına, görüşüne, fikrine, kadın, çocuk olmasına bakılmadan yerinden edilirken sesini çıkartmayanlar, biz Suriye'de inisiyatif aldığımızda 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diyenler, Türkiye bu konuda inisiyatif aldığında eleştirenler, inisiyatif almadığında eleştirenler, bugün genel görüşme talebinde bulunuyor." diye konuştu.

Tarihin doğru tarafında durduklarını, bütün mezheplere saygılı olduklarını, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduklarını dile getiren Yayman, Suriye'de Dürzilerin, Sünnilerin, Alevilerin, Türkmenlerin, Kürtlerin ve Arapların eşit ve birinci sınıf vatandaş olduklarının altını çizdi.

Yayman, Suriye'nin geleceğinin, Suriyelilerin elinde olduğunu vurgulayarak, "Suriye'de federasyona, konfederasyona ve başka yapılara asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun kayıtlara girmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.