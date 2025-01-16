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İsrail Gazze'de ateşkese kadarki süreyi fırsat bilip saldırdı en az 23 Filistinli hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail Gazze'de ateşkese kadarki süreyi fırsat bilip saldırdı en az 23 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, pazar günü yürürlüğe girecek ateşkesin duyurulması sonrasında, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarında en az 23 Filistinli yaşamını yitirdi.

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Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun Gazze'deki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde, Mühendisler Sendikası yakınındaki evlere düzenlediği saldırıda, 18 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde bulunan Nebih ailesinin evine yapılan saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de El-Liham ailesinin evine düzenlenen saldırıda 2 Filistinli öldü.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya önümüzdeki pazar günü başlanacağını duyurmuştu.

Söz konusu anlaşma, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırılarının ardından geldi.

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