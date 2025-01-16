BIST 9.740
DOLAR 35,48
EURO 36,63
ALTIN 3.076,99
HABER /  GÜNCEL

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı 2 kardeş hayatını kaybetti

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı 2 kardeş hayatını kaybetti

Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Abone ol

Merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede, iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu Serdar Akipa ve kardeşi Umut Akipa'nın olay yerinde öldüğünü, bir kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını tespit etti.

Bölgede inceleme yapan Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, tabancalara ait 12 boş kovan buldu.

İncelemelerin ardından cenazeler, Adana Adli Tıp kurumu morguna gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Fidan'dan Hamas ile 'ateşkes' görüşmesi
Hakan Fidan'dan Hamas ile 'ateşkes' görüşmesi
Çaykur Rizespor'da ayrılık! Lig'e transfer oldu
Çaykur Rizespor'da ayrılık! Lig'e transfer oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'de ateşkes sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'de ateşkes sonrası ilk açıklama
Emeklilerin maaş zamları e-Devlet sistemine yüklendi
Emeklilerin maaş zamları e-Devlet sistemine yüklendi
Trump'tan ateşkes kararı sonrası yeni açıklama
Trump'tan ateşkes kararı sonrası yeni açıklama
Hamas'tan Türkiye dahil 5 ülkeye teşekkür
Hamas'tan Türkiye dahil 5 ülkeye teşekkür
Hamas: Ateşkes, Filistin direnişi ve kararlılığının bir sonucu
Hamas: Ateşkes, Filistin direnişi ve kararlılığının bir sonucu
RTÜK'ten açıklama! Zahide Yetiş'in programına inceleme
RTÜK'ten açıklama! Zahide Yetiş'in programına inceleme
Katar'dan 'Gazze' açıklaması: Bu bir fırsattır
Katar'dan 'Gazze' açıklaması: Bu bir fırsattır
AK Parti Gençlik Kolları'nda bayrak değişimi
AK Parti Gençlik Kolları'nda bayrak değişimi
Twente maçında Beşiktaş taraftarı olacak mı? Açıklandı...
Twente maçında Beşiktaş taraftarı olacak mı? Açıklandı...
Fahrettin Altun'dan dezenformasyonla mücadele mesajı
Fahrettin Altun'dan dezenformasyonla mücadele mesajı