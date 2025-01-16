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Okullarda yarıyıl tatili için "karne zili" yarın çalacak!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Okullarda yarıyıl tatili için "karne zili" yarın çalacak!

Yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarından itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek.20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

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Türkiye'de 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere yarın karnelerini alacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verilecek. Raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtılacak.

Böylece velilere, çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler de sunulacak.

 Eğitim öğretim yılı takvimi

20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

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