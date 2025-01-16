Motorine zam geldi! Litresi ne kadar oldu?

Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. İşte son fiyatlar...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorine zam geldi

NTV'de yer alan habere göre motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zamlandı. Benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 47.24 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 45.32 liradan satılıyor.

Ankara

Benzin: 45 lira 80 kuruş

Motorin: 47 lira 88 kuruş

İzmir

Benzin: 46 lira 17 kuruş

Motoin: 49 lira 28 kuruş