Motorine zam geldi! Litresi ne kadar oldu?

Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. İşte son fiyatlar...Abone ol
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Motorine zam geldi
NTV'de yer alan habere göre motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zamlandı. Benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 47.24 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 45.32 liradan satılıyor.
Ankara
Benzin: 45 lira 80 kuruş
Motorin: 47 lira 88 kuruş
İzmir
Benzin: 46 lira 17 kuruş
Motoin: 49 lira 28 kuruş