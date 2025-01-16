Soğuğu var ama kendisi yok! İstanbul'a kar neden yağmıyor?

Kar yağışı Trakya bölgesini etkisi altına aldı. İstanbul’un hemen yanı başında kar yağışlarının görülmesinin ardından herkes aynı sorunun cevabını arıyor. Kar İstanbul’un kapısına kadar dayandı ama yağacak mı? İstanbul beyaz örtüye ne zaman uyanacak? Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir bu soruya yanıt verdi. İşte İstanbul’a kar yağmamasının nedeni…

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Dondurucu hava etkisini artırıyor ama beklenen kar yağışı bir türlü İstanbul'a uğramıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimleri karla buluştu. İstanbul'un sınırına kadar gelen kar bir türlü mega kente gelmiyor. Peki İstanbul'a neden kar yağmıyor? Bu sorunun yanıtını Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir verdi. Özdemir açıklamasında şu şekilde konuştu:

“Çatalca'da kar yağışını görüyoruz, Çorlu'da görüyoruz, Tekirdağ'da görüyoruz ama İstanbul'da maalesef sadece soğuğunu hissediyoruz. Biliyorsunuz ısı adaları var. İstanbul'un etrafı denizlerle çevirili denizlerimiz şu anda en az 3-4 derece sıcaklık bakımından mevsim normallerinden yüksek. Bu ısı adaları, sanayinin olması, betonlaşma, nüfusun fazla olması, araçların egzoz gazlarından çıkan yakıtlar, binaların ısınması… Bunların hepsi bir etken.”

Kar yağmasını bekleyenler kadar havaların ısınmasını isteyen de çok ‘Umarım bir an önce yaz gelir’ diyenler olsa da özellikle İstanbul’un kuraklık tehlikesine karşın kar yağışı alması uzmanlar tarafından çok önemli bulunuyor. İnsanlar artık kar yağsa da İstanbul’daki soğuk hava da bir kırılsa demeye başladı.

İSTANBUL’DA YAKIN ZAMANDA KAR YAĞIŞI VAR MI?

Peki yakın zamanda İstanbul'a kar yağacak mı? ATV Haber’e konuşan Özdemir bu soruya da yanıt vererek “Kar yağışı yakın zamanda İstanbul için biraz zor gözüküyor ama tabii ki hava soğuduğu takdirde gerektiğini aldığı takdirde kar yağışını da görme ihtimalimiz var. Türkiye'nin bazı yerlerinde kar yağmasına rağmen hala kar kuraklığımız var. Toprağın ihtiyacı var, tarımla uğraşanların ihtiyacı var, bizlerin ihtiyacı var. Dikkatli olmakta fayda var. İyi giyeceğiz, sıkı giyeceğiz ve kar yağışını bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.