Banka kartında yeni dönem resmen yürürlüğe girdi kullanımı zorunlu hale getirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile kamu kurumlarının tüm ödeme işlemlerinde yerli ödeme sistemi TROY’un kullanımı zorunlu hale getirildi. Emekli maaşlarından sosyal yardımlara, kredi ve burs ödemelerine kadar kamu kaynaklı tüm ödemeler artık yerli altyapı ile yapılacak.

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Türkiye’nin milli ödeme sistemi TROY, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kamu kurumları için zorunlu hale getirildi. Emekli maaşı, sosyal yardımlar, öğrencilere yapılan burs ve kredi ödemeleri gibi tüm kamu kaynaklı işlemlerde artık TROY altyapısı kullanılacak.

Yeni düzenlemeye göre, kamu bankalarının yeni kart taleplerinde ve mevcut kartların yenilenmesinde aksi belirtilmedikçe TROY sistemine geçiş yapılacak.

Bu düzenlemenin Türkiye’nin ekonomik güvenliğini artırma hedefiyle alındığını açıklandı. Yerli ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla ekonomik kaynakların yurt içinde kalması sağlanacak ve dışa bağımlılık azaltılacak.

Bu karar, hem kamu harcamalarının daha güvenli bir altyapıya taşınmasını hem de yerli teknolojilerin desteklenmesini amaçlıyor.

Hangi ödemeler TROY ile yapılacak?

Resmi Gazete’de belirtilen düzenleme kapsamında kamu kurumlarının gerçekleştireceği tüm ödemeler artık TROY sistemi üzerinden yapılacak. Buna göre:

Emekli maaş ödemeleri

Kredi ve burs ödemeleri

Sosyal yardımlar

Esnaf destek ödemeleri

Kamu bankaları ile yapılan tüm protokoller ve yeni düzenlemeler bu kapsamda yenilenecek. Yayımlanan karar ile TROY kart kullanımına geçiş bugünden itibaren resmen başladı. Kamu kurumları ve vatandaşlar, ödeme işlemlerinde yerli altyapıdan yararlanacak.

Otomatik olarak verilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kuruluşlarının yaptığı ödemeler için sunulan banka kartları ve kamu bankalarının müşterilerine verdiği kredi ya da banka kartlarında yerli ödeme sistemlerinin sunulacağı açıklandı.

Bu değişiklikle yeni müşterilerine ya da kart yenileme işlemi gerçekleştiren müşterilerine otomatik olarak 'TROY' tanımlı kartları sunacak.