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Denizli'de evde ölü doğan bebeği gömdükleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'de evde ölü doğan bebeği gömdükleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kasım ayında evde ölü doğan bebeği gömdükleri iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Sevindik Mahallesi'nde yaşayan Z.Ü'nün (36) gebeliğini takip eden aile sağlığı merkezi çalışanları, kontrol için telefonla aradıkları kadının merkeze gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine yapılan çalışmada annenin kasım ayında doğum yaptığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.Ü. (36) ile Ö.T'yi (37) gözaltına aldı.

Ö.T'nin ifadesinde, annenin bebeği bir arkadaşının evinde dünyaya getirdiğini, ölü doğan bebeği poşet içinde kendisine vererek "bebeğin babası sensin, kurtulman gerek" dediğini, bunun üzerine Honaz Tüneli yakınında cesedi araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Z.Ü'nün ise susma hakkının kullandığı belirtildi. Ö.T'nin tarif ettiği arazide iş makinesiyle kazı yapıldı ancak cesede rastlanılmadı.

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