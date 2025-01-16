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Futbolcusu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı sulu şaka sosyal medyada gündem oldu

Futbolcusu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı sulu şaka sosyal medyada gündem oldu

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, uzatmalarda attığı golle kazandı. Terim taktik verirken golü atan Hamdallah'ın sulu şakası sosya medyada gündem oldu.

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Suudi Arabistan Pro Lig’inin 15. haftasında Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Riyadh'ı evinde ağırladı.

İlk yarıda gol sesi çıkmazken, konuk ekip 56. dakikada Yahya El-Sehri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ev sahibinde Podence 72. dakikada eşitliği sağlarken, 90+7. dakikada Abderazak Hamdallah ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Golün ardından Terim ve teknik ekibi büyük sevinç yaşadı. Terim böylelikle ligde ilk galibiyetine ulaşırken, takım puanını da 26'ya yükseltti. Al Riyadh ise 22 puanda kaldı.

YÜZÜNE SU FIRLATTI

Son dakika golünü atan Hamdallah'ın Terim'e yaptığı ve kameralara yansıyan 'sulu' şaka da ülkede gündem oldu.

Kulübede Terim'den direktif alan deneyimli oyuncu, elindeki pet şişedeki suyu, tecrübeli teknik adamın yüzüne fırlattı. Kısa süreli şok yaşayan Terim sonrasında futbolcusuna gülümseyerek sırtına vurdu.

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