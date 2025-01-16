BIST 9.740
DOLAR 35,47
EURO 36,60
ALTIN 3.071,20
HABER /  GÜNCEL

Cezalar başladı, o kurala dikkat! Yarım saatte 16 motosiklet sürücüsü ceza yedi

Cezalar başladı, o kurala dikkat! Yarım saatte 16 motosiklet sürücüsü ceza yedi

Yurdun birçok il ve ilçesinde trafiğe kapalı caddelerde motosikletlilerin girmesinin yasak olduğu caddelerde denetim yapıldı. Düzce kent merkezinde de zabıta ve polis ekipleri, motorlu araçların girmesi yasak olan İstanbul Caddesi’nde denetim yaptı. Yarım saatlik denetimde 16 motosiklet sürücüsüne toplamda 15 bin 888 TL cezai işlem uygulandı.

Abone ol

Düzce kent merkezinde zabıta ve polis ekipleri, motorlu araçların girmesi yasak olan İstanbul Caddesi’nde denetim yaptı. Yarım saatlik denetimde 16 motosiklet sürücüsüne toplamda 15 bin 888 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü trafik şube ekipleri ile birlikte İl Trafik Komisyonu kararı kapsamında motosikletlilerin girmesinin yasak olduğu İstanbul Caddesi üzerinde denetim yaptı. Yarım saat içinde caddede yayaların hareketini de tehlikeye atacak şekilde ilerleyen 16 motosiklet sürücüsüne cezai yaptırım uygulayan ekipler, Karayolları Trafik Kanununun 47/1c maddesine istinaden 993’er TL idari para cezası düzenledi.

İstanbul Caddesi üzerinde bulunan mobil elektronik denetleme sistemiyle de caddedeki hareketliliğin kayıt altına alındığını sürücülere hatırlatan ekipler, gece gündüz fark etmeksizin mobil elektronik denetleme sistemi tarafından da cezai yaptırım ile karşılaşabileceklerini belirtti. Ekipler, İstanbul Caddesi’nin sadece yayaların kullanımına açık olduğunu, bir kısmının sadece bisikletliler için düzenlendiği ve caddeye motorlu araç girmesinin tehlike oluşturacağının altını çizdi.

ÖNCEKİ HABERLER
MEB'den dikkat çeken karar! Artık o ücret ödenmeyecek
MEB'den dikkat çeken karar! Artık o ücret ödenmeyecek
Banka kartında yeni dönem resmen yürürlüğe girdi kullanımı zorunlu hale getirildi
Banka kartında yeni dönem resmen yürürlüğe girdi kullanımı zorunlu hale getirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 30 milyarlık saadet zinciri vurgunu yapan şüpheliler yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 30 milyarlık saadet zinciri vurgunu yapan şüpheliler yakalandı
Galatasaray Hatayspor'a konuk olacak: Cimbom'da 2 eksik var, 4 isim kart sınırında
Galatasaray Hatayspor'a konuk olacak: Cimbom'da 2 eksik var, 4 isim kart sınırında
Özel okullar zam sınırını aşıyor: Yemek 160 bin, kırtasiye 100 bin, etkinlik 70 bin lira!
Özel okullar zam sınırını aşıyor: Yemek 160 bin, kırtasiye 100 bin, etkinlik 70 bin lira!
Okullarda yarıyıl tatili için "karne zili" yarın çalacak!
Okullarda yarıyıl tatili için "karne zili" yarın çalacak!
Soğuğu var ama kendisi yok! İstanbul'a kar neden yağmıyor?
Soğuğu var ama kendisi yok! İstanbul'a kar neden yağmıyor?
"Bul karayı, al parayı" oynatarak dolandırdılar! Aralarında görev dağılımı yapmışlar
"Bul karayı, al parayı" oynatarak dolandırdılar! Aralarında görev dağılımı yapmışlar
Kumpir bir kadını mezara soktu! İşletme sahibi tutuklandı, işletmeden alınan numunelerde...
Kumpir bir kadını mezara soktu! İşletme sahibi tutuklandı, işletmeden alınan numunelerde...
Motorine zam geldi! Litresi ne kadar oldu?
Motorine zam geldi! Litresi ne kadar oldu?
Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Suriye eleştirilerine yanıt: Tarihin doğru tarafındayız
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Suriye eleştirilerine yanıt: Tarihin doğru tarafındayız