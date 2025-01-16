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Karaciğer sağlığınızı korumanın ipuçları

Karaciğer sağlığınızı korumanın ipuçları

Savunma sistemimizin temel taşlarından biri olan karaciğer, hayati bir rol üstleniyor. Medipol Sağlık Grubu Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Yaşar, karaciğer sağlığını korumak için Akdeniz tipi beslenme, düzenli egzersiz ve doğal çözümlerin önemini vurguladı. Greyfurt, filtre kahve, bitter çikolata, enginar ve nar gibi besinlerin faydalarına dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, sağlıklı bir yaşam için alkol ve sigaradan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

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Vücudumuzun en büyük ve çok yönlü organlarından birisi olan karaciğerimiz kan şekerini dengede tutmada, ihtiyaç duyulan proteinleri üretmede, toksinlerin atılmasında ve savunma sisteminin desteklenmesi gibi birçok önemli görevi üstleniyor. Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Yaşar, “Böylesine hayati bir organın dış etkenlere maruz kalması ve zarar görmesi bazı durumlarda kaçınılmaz hale gelebilir. İlaçlar, diyabet gibi sistemik hastalıklar, virüsler, beslenme alışkanlıkları, alkol ve yaşam tarzı gibi faktörler karaciğerde toksik etkilere yol açabilir” dedi.

Beslenmenin önemi ve Akdeniz diyeti

Karaciğer sağlığını destekleyen beslenme alışkanlıklarının başında Akdeniz tipi beslenmenin geldiğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar, “Zeytinyağı, deniz ürünleri ve sebze ağırlıklı bir diyetin karaciğer üzerinde koruyucu etkisi bulunmaktadır. Enginar, karahindiba ve deve dikeni gibi bitkiler de karaciğer için oldukça yararlıdır. Özellikle deve dikeninden elde edilen silmarin, mantar zehirlenmeleri gibi durumlarda tedavi amaçlı kullanılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Meyve, sebze, kahve, çikolata...

Sağlığa iyi gelen gıdalardan birinin de polifenoller açısından zengin meyve ve sebzeler olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, “Brokoli, lahana, marul, patlıcan, kiraz, yaban mersini ve üzüm gibi besinlerin içerdiği antosiyaninler ve diğer fitokimyasalların karaciğer üzerinde olumlu etkileri vardır. Bu tür gıdalar toksinlerin karaciğerden uzaklaştırılmasına destek olur. Filtre kahve ve bitter çikolata da karaciğer sağlığı üzerinde olumlu etkiler sunar. Şekersiz ve sütsüz tüketilen kahve, karaciğer hastalıklarının ilerlemesini önleyici bir etkiye sahiptir. Ayrıca bitter çikolatadaki kateşinler de karaciğeri koruyucu bir rol oynar.” şeklinde konuştu.

Günde yarım greyfurt tüketin

Karaciğer sağlığını destekleyen üç temel meyveyi sıralayan Prof. Dr. Yaşar, “Greyfurt, üzüm ve nar, adeta şifa kaynağıdır. Özellikle greyfurt toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Düzenli olarak her gün tüketilen yarım greyfurt, karaciğer sağlığı için önem taşımaktadır. Yine düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve sağlıksız alışkanlıklardan uzak durarak karaciğerin uzun yıllar sağlıklı kalması sağlanabilir. Öte yandan bitkilerin kendilerini korumak için salgıladığı fitokimyasallar insan sağlığında da önemli bir rol oynar. Bu doğal bileşikler, hem hastalıklardan korunmada hem de tedavi süreçlerinde destekleyici olarak kullanılabilir. Özellikle lignanlar, keten tohumunda bolca bulunurken; stilbenler, üzüm ve koyu renkli orman meyvelerinde mevcuttur. Bu fitokimyasallar karaciğerin toksinlerden korunmasında kritik bir yere sahiptir.” dedi.

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