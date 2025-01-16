Kemal Sunal'ın efsane filmi 'Zübük' yeniden çekiliyor! Başrolde bakın kim var

1980 yılında çekilen yönetmenliğini Kartal Tibet'in, senaristliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı başrolünde ise Kemal Sunal'ın yer aldığı Zübük filmi için harekete geçildi. Türk sinemasının unutulmaz filmi Ezel Akay’ın yönetmenliğinde yeniden çekilecek. Filmin başrolü de belli oldu...

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Kemal Sunal'ın milletvekili İbrahim Zübükzade'ye hayat verdiği Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biri arasında gösterilirken Zübük filmi için harekete geçildi.

Ezel Akay, geçtiğimiz günlerde katıldığı “Ali İle Aramızda” programında, Zübük’ün yeni versiyonu için Ali Sunal ile anlaştığını açıkladı.

Akay, yıllar önce de Ali Sunal’a bu rolü teklif ettiğini ancak ünlü oyuncunun “Babamın oynadığı rolleri oynayamam” diyerek teklifi reddettiğini söyledi.

Yönetmen, bu kararı saygıyla karşıladığını fakat geçen süre zarfında Ali Sunal’ı bu ikonik karakteri canlandırmaya ikna etmeyi başardığını belirtti.

Ezel Akay, “Zübük karakteri, yalnızca bir dönemin değil, bugünün de siyasi ve toplumsal yapısını yansıtan evrensel bir hikâye. Ali Sunal ile bu projeyi gerçekleştirmek beni heyecanlandırıyor” sözleriyle yeni projeye dair heyecanını paylaştı.