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KGM'nin Şişli'deki taşınmazı satışa çıkarıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
KGM'nin Şişli'deki taşınmazı satışa çıkarıldı

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 1. Bölge Müdürlüğünün, İstanbul'un Şişli ilçesindeki taşınmazı kapalı teklif artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Söz konusu bölge müdürlüğünün ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, İstanbul'un Şişli ilçesi, Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki taşınmazın mülkiyeti KGM'ye ait 550,56 metrekarelik kısmı kapalı teklif usulü artırma usulüyle satılacak.

Taşınmazın tahmini bedeli 82 milyon 584 bin lira, geçici teminatı 2 milyon 477 bin 520 lira olarak belirlendi. İhale 28 Ocak tarihinde, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu'nda saat 10.00'da yapılacak.

Öte yandan, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Antalya-Alanya Otoyolu projelerinin müşavirlik hizmetleri de ihale edilecek.

İhalelerin geçici teminat tutarları 10'ar milyon lira olarak belirlendi.

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi için ihale 25 Şubat'ta, Ankara-Kırıkkale-Delice Projesi için ise 26 Şubat'ta saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

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