Yeni evlenen çiftlere müjde! 545 bin lira destek şartları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını Aile Yılı olarak ilan etti. Yeni yılda yeni evlenecek çiftler desteklenecek. Evliliğe ilk adımı atacak ve çocuk sahibi olmayı düşünen çiftlere yeni müjdeler verildi. Çiftler, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira destek ödemesi alabilecek. Ardından çocuk yardımlarıyla birlikte gençler toplamda 545 bin lira alacak.

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Evlenene 545 bin lira destek​ müjdesi verildi. Aile Yılı nedeniyle devreye alınan destekler evlenecek olan çiftlere ilaç olacak. Hem evleneceklere hem çocuk sahibi olacak verilecek destek tutarlarından 18-29 yaş arasındaki gençler​ yaralanabilecek.

EVLİLİK​ KREDİSİ BAŞVURUSU BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre, devreye alınan destekler toplamda 545 bin lirayı bulacak. Evlilik kredisi 81 ilde uygulamaya alınırken çocuk destekleri de artırılarak 5 yıl süreye çıkartıldı.

48 AY VADELİ 150 BİN TL KREDİ​ BAŞVURUSU

Evliliğe ilk adımı atacak olan çiftler, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira destek ödemesi alabilecek. Evlilik kredisinde gelir şartlarını yerine getiren 18-29 yaş arasında evlenecek gençler yararlanacak. Çiftler 2 yıl sonra 4 yıl boyunca ayda sadece 3.125 TL ödeyecekler.

DOĞACAK TÜM ÇOCUKLAR İÇİN ÖDEME

1 Ocak 2025 sonrası doğacak tüm çocuklar için destek verilecek. İlk üç çocuk için farklı ödemeler yapılacak. 3 çocuğu olana 6.500, 4 çocuğu olana 11.500 TL aylık ödenecek.

İkinci çocuk dünyaya geldiğinde her ay 1.500 TL ödeme yapılacak. Üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira ödeme başlayacak. Şu anda iki çocuğu olan birisi üçüncü çocuğa sahip olursa ayda 5 bin lira almaya başlayacak. Dördüncü çocuk olursa onun için de ayrıca 5 bin lira daha ödenecek.

EVLENECEK OLANLARA DEVLETTEN 545 BİN LİRA

2025 yılında böylece yeni evlenen bir çift kredi kapsamında öncelikle 150 bin lirayı alacak. Ardından ilk çocukta 5 bin, ikincide 90 bin, üçüncüde ise 300 bin lira ödeme alacak. Toplam rakam üç çocuk için en az 545 bin lira olacak.