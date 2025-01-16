BIST 9.772
DOLAR 35,46
EURO 36,61
ALTIN 3.084,75
HABER /  GÜNCEL

MHP, Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetini geri çekti

MHP, Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetini geri çekti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davada MHP’nin şikayetini geri çektiğini duyurdu.

Abone ol

MHP’li Feti Yıldız, şikayeti geri çekmelerinin talimatını MHP lideri Devlet Bahçeli’nin verdiğini belirterek, Bahçeli’nin grup konuşmasındaki “Fedakarlık ise isteneni yerine getireceğiz. Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyini değiştiremez. Biz gelişmiş güçlenmiş Türkiye'nin hedefindeyiz.” sözlerini hatırlattı.

MHP’li Feti Yıldız paylaşımı şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 05.02.2020 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‘na vermiş olduğumuz şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlatılmış,
Türk Ceza Kanunu’nun 'Kamu Barışına Karşı Suçlar' bölümünde düzenlenen 'suç ve suçluyu övme' suçunu oluşturan beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali yaratacak koşullarda bulunması , zincirleme şekilde suçun unsurlarının oluşturduğu değerlendirilerek cezalandırılması için kamu davası açılmış ,hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına istenmiştir.
Görev ve yetki itirazları uzun bir zaman almış, sonuç olarak dava dosyası Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi esasına kaydedilmiştir. 03.12.2024 tarihinde yapılan ilk duruşmaya Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mazeret beyanında bulunarak katılmamıştır.

MHP
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'nın rezervleri erimeye devam ediyor
Rusya'nın rezervleri erimeye devam ediyor
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi!
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi!
Zeytinburnu'nda metrobüs arızası seferleri aksattı
Zeytinburnu'nda metrobüs arızası seferleri aksattı
Gazze'deki ateşkes anlaşmasında kriz!
Gazze'deki ateşkes anlaşmasında kriz!
Kılıçlı yemin soruşturması! Teğmenlerle ilgili karar ne zaman açıklanacak? MSB'den yeni açıklama
Kılıçlı yemin soruşturması! Teğmenlerle ilgili karar ne zaman açıklanacak? MSB'den yeni açıklama
315 bin 856 öğretmen "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" ünvanı aldı
315 bin 856 öğretmen "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" ünvanı aldı
Tacize uğradığını açıklamıştı: Seçil Gür'den yeni karar
Tacize uğradığını açıklamıştı: Seçil Gür'den yeni karar
Yeni evlenen çiftlere müjde! 545 bin lira destek şartları belli oldu
Yeni evlenen çiftlere müjde! 545 bin lira destek şartları belli oldu
Şehir çöplüğünde bebek cesedi bulundu
Şehir çöplüğünde bebek cesedi bulundu
İsrail, soykırım yapan askerlerini "tutuklanma endişesiyle kaçırmaya" başladı
İsrail, soykırım yapan askerlerini "tutuklanma endişesiyle kaçırmaya" başladı
Emekliye erken bayram müjdesi geldi! Bayram ikramiyesi kaç para olacak?
Emekliye erken bayram müjdesi geldi! Bayram ikramiyesi kaç para olacak?
Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüpheli ifade veriyor!
Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüpheli ifade veriyor!