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HABER /  DÜNYA

Gazze'deki ateşkes anlaşmasında kriz!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gazze'deki ateşkes anlaşmasında kriz!

 İsrail, Hamas’ı anlaşmanın bazı maddelerini değiştirmekle suçlayıp kabinenin onay toplantısını ertelerken, Hamas yönetimi anlaşmaya bağlı olduğunu duyurdu.

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İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ı Gazze'deki ateşkes anlaşmasında bazı maddelerden caydığını iddia edip, taslağı değiştirmekle suçlayarak, "Hamas, anlaşmanın tüm maddelerini kabul ettiğini arabuluculara bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını" açıkladı.

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak, anlaşmaya bağlı olduklarını duyurdu.

Raşak, Hamas'ın sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas arabulucuların duyurduğu ateşkes anlaşmasına bağlı." ifadesini kullandı.

Hamas ve İsrail arasındaki Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasında arabuluculuk eden Katar, çarşamba akşamı tarafların 19 Ocak'ta başlayacak ateşkes ve karşılıklı esir takası için anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Beyaz Saray'da 20 Ocak'ta göreve başlayacak ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump da tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Uluslararası gözlemciler, İsrail'in anlaşmaya Trump'tan gelen baskıyla razı olduğunu değerlendirmişti.

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