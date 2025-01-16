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Gazze’de can kaybı 46 bin 788’e yükseldi

Gazze’de can kaybı 46 bin 788’e yükseldi

İsrail’in 468 gündür süren saldırılarında son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti, 188 kişi yaralandı. Saldırılardan bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 46 bin 788’e yükseldi.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 81 kişinin hayatını kaybettiğini, 188 kişinin ise yaralandığını açıkladı. İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılardan bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 46 bin 788’e, yaralı sayısı ise 110 bin 453’e yükseldi.

468 GÜNLÜK KATLİAM: BÖLGE HÂLÂ KAN AĞLIYOR

İsrail’in 468 gündür sürdürdüğü saldırılar, Gazze Şeridi’nde ağır bir insani krize yol açtı. Saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken, bölgede altyapı ve sağlık sistemleri büyük ölçüde çökmüş durumda.

SON 24 SAATTE YENİ SALDIRILAR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze’ye 8 farklı saldırı düzenlediğini duyurdu. Bu saldırılarda 81 kişi yaşamını yitirirken, 188 kişi yaralandı. Yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğu bildirildi.

ULUSLARARASI TEPKİ ÇAĞRILARI ARTIYOR

Bölgedeki insani kriz, uluslararası toplumun tepkisini çekerken, saldırıların durdurulması ve acil insani yardımların bölgeye ulaştırılması çağrıları giderek artıyor. Ancak mevcut koşullarda ateşkes ve barış için somut adımlar henüz atılmış değil.

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