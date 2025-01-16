İş arayanlar dikkat! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ülke genelinde şu an itibarıyla 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu.

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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un hayata geçirmiş olduğu Açık İş Haritası ile Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanını takip edebilir ve açık işleri görüntüleyebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Işıkhan, işverenlerin oluşturduğu açık iş ilanlarına "acikisharita.iskur.gov.tr" internet adresinden ulaşılabildiğini belirtti.