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Alperen Şengün 20 sayı attı, Houston Rockets kazandı

Alperen Şengün 20 sayı attı, Houston Rockets kazandı

Milli yıldızımız Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Denver Nuggets‘a konuk olduğu karşılaşmadan 128-108 galip ayrıldı. Milli basketbolcumuz karşılaşmada 20 sayı ile mücadele etti.

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NBA'de Batı Konferansı'nda Houston Rockets ve Denver Nuggets karşılaştı. Maç boyunca çok etkili hücum eden Rockets, Denver Nuggets karşısında sahadan 128-108 gibi rahat bir skorla galip ayrılmasını bildi.

Alperen Şengün, 26 dakika süre aldığı karşılaşmada 20 sayı, 9 ribaund, 8 asist, 2 top çalma ile tamamladı.

Denver Nuggets‘ta yıldız basketbolcu Nikola Jokic, hafif sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giymedi.

Bu sonuçla Houston Rockets, ligdeki 39. maçında 27. kez sahadan galip ayrıldı. Denver Nuggets ise ligdeki 40. maçında 16. yenilgisini aldı.

Nuggets’ta Christian Braun 22 sayı, Jamal Murray 22 sayı, Russell Westbrook 17 sayı, Julian Strawther 10 sayı ile oynadı.

Rockets’ta ise Jalen Green 34 sayı, Fred VanVleet 16 sayı, 8 asist, Cam Whitemore 16 sayı, 9 ribaund, Amen Thompson 11 sayı, 9 ribaund ile mücadele etti.

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