Bahçeli talimat verdi MHP Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada şikayetini geri çekti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davada, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP'nin şikâyetini geri çektiğini duyurdu.

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MHP Genel Başkan Yrdımcısı Feti Yıldız, 5 Şubat 2020 tarihinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri şikayet dilekçesiyle açılan kamu davasında, MHP'nin şikâyetini geri aldığını belirtti.

Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "gönüllerin birleşmesi" ve "Fedakârlık ise isteneni yerine getireceğiz" sözlerini hatırlatarak, "şikayeti geri alın" talimatını Bahçeli'nin verdiğini açıkladı.

Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 05.02.2020 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‘na vermiş olduğumuz şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlatılmış, Türk Ceza Kanunu’nun 'Kamu Barışına Karşı Suçlar' bölümünde düzenlenen 'suç ve suçluyu övme' suçunu oluşturan beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali yaratacak koşullarda bulunması , zincirleme şekilde suçun unsurlarının oluşturduğu değerlendirilerek cezalandırılması için kamu davası açılmış, hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına istenmiştir.

Görev ve yetki itirazları uzun bir zaman almış ,sonuç olarak dava dosyası Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi esasına kaydedilmiştir. 03.12.2024 tarihinde yapılan ilk duruşmaya Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mazeret beyanında bulunarak katılmamıştır.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli gurup toplantısında: 'Terörsüz bir yüzyılın çatısını gönüllerin birleşmesiyle örmenin amacındayız. Temkinli ve ihtiyatlı iyimserlikle devletimizin kutlu varlığına hiçbir halel getirmeyecek hakkaniyetli mücadelede inşallah çıta yükselteceğiz. Fedakarlık ise isteneni yerine getireceğiz. Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyini değiştiremez. Biz gelişmiş güçlenmiş Türkiye'nin hedefindeyiz' sözleriyle içinden geçtiğimiz zamanı özetlemişti.

Bugün itibariyle, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davada 'şikayetimizi geri almamız' için gerekli işlemin yapılması talimatını vermiştir."