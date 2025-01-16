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Adana'da düğünde maganda kurşunuyla ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da düğünde maganda kurşunuyla ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde silahtan ateşlenen maganda kurşunuyla yaşamını yitiren 9 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

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Turgutlu Mahallesi'nde 11 Ocak'taki bir düğünde maganda kurşununun başına isabet etmesiyle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen dün kurtarılamayan Kemal Azgın'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından teslim alındı.

Azgın'ın cenazesi, defnedilmek üzere olayın meydana geldiği mahalledeki mezarlığa götürüldü.

Burada cenaze namazı öncesi konuşan Taşlıgedik Camisi İmamı Hüseyin Merdan, çocuğun ölümü nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hepimizin üzerinde bu yavrumuzun hakkı var çünkü bunun önlenmesi için kimse kimseye bayrak göstermedi, engel olmadı. Hiçbirimiz, başkasının çocuğu bunu yaparken engel olamadı, engel olmak istemedi. Maalesef acı durumla karşı karşıya kaldık. Rabb'im yarın mahşer gününde bu yavrumuzu bizlerden davacı eylemesin. Gerçekten o kadar üzgünüm ki bacaklarım titriyor. Rabb'im bir daha bu olayların yaşanmaması için bu olayı vesile eylesin, kardeşimize gani gani rahmet eylesin, yakınlarına da sabır eylesin."

"Bu silahlar artık insin"

Yaşamını yitiren çocuğun babası Ali Azgın da gazetecilere üzüntüsünü dile getirerek, "Bu silahlar artık insin. Milletin çocuğu, yavrusu üzülmesin, kırılmasın. Benim kuzum gitti. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun inşallah. Bizleri affetsin, kuzumuza bakamadık, sahip çıkamadık." dedi.

Azgın'ın öğrencisi olduğu Şehit Mustafa Alpaslan İlkokulu Müdürü Mehmet Nezih Karavelioğlu, çok üzgün olduklarını belirterek, "Çok başarılı öğrenciydi. Bireysel silahlanmanın son bulması ve bununla ilgili tedbirlerin artırılması gerekiyor. Öğretmenler ve öğrenciler olarak olayın olduğu günden bu yana dersleri iyi şekilde işleyemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Azgın'ın öğretmeni Muttalip Çekmen de gözyaşı dökerek öğrencisinin ölümü nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Çocuğun cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenaze törenine, ailenin yakınları ile Azgın'ın okuldan arkadaşlarının yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş de katıldı.

Arkadaşları karnesini sırasına bıraktı

Kemal Azgın'ın karnesini sınıf arkadaşları boş kalan sırasına bıraktı. Turgutlu Mahallesi'nde 11 Ocak'taki düğünde havaya ateş edilmesi sonucu başına mermi isabet eden Kemal Azgın ağır yaralanmış ve sevk edildiği Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmiş, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden mahalle muhtarı Y.A. ile M.Y, A.Y. ve M.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, 6 kişi ise serbest bırakılmıştı.

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