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ABD'den Japonya'ya 39 milyon dolarlık füze satışına onay

ABD'den Japonya'ya 39 milyon dolarlık füze satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya 39 milyon dolarlık ilave uzun menzilli seyir füzeleri ve bununla ilgili ekipman satışına onay verdi.

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ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Japonya'ya 39 milyon dolar değerinde "JASSM-ER" uzun menzilli seyir füzesi ve ilgili ekipman gönderilmesine onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, Japon hükümetinin 16 JASSM-ER seyir füzesi almak istemesinin ardından bu satışa onay verildiğine işaret edilerek "Önerilen bu satış, Hint-Pasifik bölgesinde siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için bir güç olan büyük bir müttefikin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyecektir." ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları, ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim, satışın yapılmasına onay verilen ülke ile paketin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi yapılıyor.

Çin ve Kuzey Kore'nin artan güvenlik sorunları karşısında Japonya savunma kabiliyetlerini güçlendiriyor. Bu tür füzeler düşman uçaklarının vuruş menzillerinin dışından onları hedef alabiliyor.

Ağustos 2023'te ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya 104 milyon dolar değerinde 50 "JASSM-ER" uzun menzilli seyir füzesi ve ilgili ekipman gönderilmesine onay vermişti.

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