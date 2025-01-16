BIST 9.783
DOLAR 35,45
EURO 36,51
ALTIN 3.079,99
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'ye cuma gecesi giriş yapacak. Hayırlı olsun

Türkiye'ye cuma gecesi giriş yapacak. Hayırlı olsun

Meteoroloji sitesi Hava Forum, Türkiye'ye cuma gecesi giriş yapacak bir sistem hakkında flaş bilgiyi verdi. 4-5 derece yükseltecek, şimdiden hayırlı olsun.

Abone ol

Türkiye'de bazı basın organları tarafından Marmara'ya yönelik yalan haberler ortaya atıldı... Bu haberlerden bir tanesi de "Marmara'ya kar kasırgası geliyor" şeklinde oldu. Ancak Türkiye'de doğal şartları nedeniyle kasırga meydana gelmeyeceği biliniyor. Kar kasırgası ise hiç meydana gelemez. 

Meteoroloji sitesi Hava Forum tarafından da halka yanlış bilgi veren bu medya organlarına yalanlama yapıldı. 

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda cumadan itibaren Türkiye'nin yüksek basınç alanına gireceği ve havaların ısınacağı belirtilerek şunlar aktarıldı:

"Basında çıkan "Marmara'ya İzlanda Soğukları Geliyor" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Aksine yüksek basınç geliyor, sıcaklıklar güneşle birlikte 3-4 derece daha artacak. Hafta sonu Doğu Karadeniz hariç tüm yurtta hava parçalı bulutlu olacak. " 

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze’de can kaybı 46 bin 788’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 46 bin 788’e yükseldi
İş arayanlar dikkat! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu
İş arayanlar dikkat! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu
ABD'den Japonya'ya 39 milyon dolarlık füze satışına onay
ABD'den Japonya'ya 39 milyon dolarlık füze satışına onay
2025'te dört yeni şehir hastanesi devreye girecek
2025'te dört yeni şehir hastanesi devreye girecek
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu bildirdi
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu bildirdi
Adana'da düğünde maganda kurşunuyla ölen çocuğun cenazesi defnedildi
Adana'da düğünde maganda kurşunuyla ölen çocuğun cenazesi defnedildi
Alperen Şengün 20 sayı attı, Houston Rockets kazandı
Alperen Şengün 20 sayı attı, Houston Rockets kazandı
Bahçeli talimat verdi MHP Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada şikayetini geri çekti
Bahçeli talimat verdi MHP Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada şikayetini geri çekti
Nesine 2. ve 3. Lig maçları, HT Spor'da yayınlanacak
Nesine 2. ve 3. Lig maçları, HT Spor'da yayınlanacak
Müdür yardımcısını bıçakla boğazından yaraladı kız öğrenciye attığı mesaj tüyler ürpertti
Müdür yardımcısını bıçakla boğazından yaraladı kız öğrenciye attığı mesaj tüyler ürpertti
Sigara tiryakilerine kötü haber: Yeni zam geliyor
Sigara tiryakilerine kötü haber: Yeni zam geliyor
Bakanlık’tan denize kanalizasyon atığı döken İSKİ’ye 1 milyon 337 bin TL ceza
Bakanlık’tan denize kanalizasyon atığı döken İSKİ’ye 1 milyon 337 bin TL ceza