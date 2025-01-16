Türkiye'ye cuma gecesi giriş yapacak. Hayırlı olsun

Meteoroloji sitesi Hava Forum, Türkiye'ye cuma gecesi giriş yapacak bir sistem hakkında flaş bilgiyi verdi. 4-5 derece yükseltecek, şimdiden hayırlı olsun.

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Türkiye'de bazı basın organları tarafından Marmara'ya yönelik yalan haberler ortaya atıldı... Bu haberlerden bir tanesi de "Marmara'ya kar kasırgası geliyor" şeklinde oldu. Ancak Türkiye'de doğal şartları nedeniyle kasırga meydana gelmeyeceği biliniyor. Kar kasırgası ise hiç meydana gelemez.

Meteoroloji sitesi Hava Forum tarafından da halka yanlış bilgi veren bu medya organlarına yalanlama yapıldı.

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda cumadan itibaren Türkiye'nin yüksek basınç alanına gireceği ve havaların ısınacağı belirtilerek şunlar aktarıldı:

"Basında çıkan "Marmara'ya İzlanda Soğukları Geliyor" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Aksine yüksek basınç geliyor, sıcaklıklar güneşle birlikte 3-4 derece daha artacak. Hafta sonu Doğu Karadeniz hariç tüm yurtta hava parçalı bulutlu olacak. "