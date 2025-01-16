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Eğitim üssünde meydana gelen patlama sonucu 10 İsrail askeri yaralandı

Eğitim üssünde meydana gelen patlama sonucu 10 İsrail askeri yaralandı

İsrail'in güneyindeki bir askeri eğitim üssünde dün gece meydana gelen patlama sonucu 10 İsrail askeri yaralandı.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki bir eğitim üssünde mühimmat patlaması yaşandığı bildirildi.

Mühimmat patlamasında 3 İsrail askerinin orta, 7'sinin ise hafif derecede yaralandığı aktarıldı.

Yaralanan İsrail askerleri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İsrail ordusu dün akşam yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki bir askeri eğitim üssünde patlama meydana geldiğini duyurmuştu.

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