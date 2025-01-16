BIST 9.783
DOLAR 35,45
EURO 36,51
ALTIN 3.079,99
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası rezervleri 1 haftada 2 milyar 514 milyon dolar arttı

Merkez Bankası rezervleri 1 haftada 2 milyar 514 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 10 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 514 milyon dolar artışla 160 milyar 447 milyon dolara çıktı.

Abone ol

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 10 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 838 milyon dolar artışla 94 milyar 426 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 3 Ocak'ta 92 milyar 588 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 676 milyon dolar artarak 65 milyar 345 milyon dolardan 66 milyar 21 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 10 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 514 milyon dolar artışla 157 milyar 933 milyon dolardan 160 milyar 447 milyon dolara yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Haliç Metro Köprüsü'nden denize düştü
Haliç Metro Köprüsü'nden denize düştü
Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye'ye cuma gecesi giriş yapacak. Hayırlı olsun
Türkiye'ye cuma gecesi giriş yapacak. Hayırlı olsun
Gazze’de can kaybı 46 bin 788’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 46 bin 788’e yükseldi
İş arayanlar dikkat! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu
İş arayanlar dikkat! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu
ABD'den Japonya'ya 39 milyon dolarlık füze satışına onay
ABD'den Japonya'ya 39 milyon dolarlık füze satışına onay
2025'te dört yeni şehir hastanesi devreye girecek
2025'te dört yeni şehir hastanesi devreye girecek
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu bildirdi
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu bildirdi
Adana'da düğünde maganda kurşunuyla ölen çocuğun cenazesi defnedildi
Adana'da düğünde maganda kurşunuyla ölen çocuğun cenazesi defnedildi
Alperen Şengün 20 sayı attı, Houston Rockets kazandı
Alperen Şengün 20 sayı attı, Houston Rockets kazandı
Bahçeli talimat verdi MHP Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada şikayetini geri çekti
Bahçeli talimat verdi MHP Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada şikayetini geri çekti
Nesine 2. ve 3. Lig maçları, HT Spor'da yayınlanacak
Nesine 2. ve 3. Lig maçları, HT Spor'da yayınlanacak