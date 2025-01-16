Bu pazar seçim olsa! Gençlere soruldu ORC anketinde Kürşad Zorlu pek çoğunu geride bıraktı

Araştırma şirketi ORC, 41 ilde 17-29 yaş arası 2160 seçmenle yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Gençlerin parti tercihleri ve en beğenilen muhalefet milletvekilleri sıralaması ortaya çıktı.

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Gençlere anket kapsamında “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Sonuçlarda CHP %26,9 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti %22,5 ile ikinci sırada yer aldı. Aynı ankette Zafer Partisi %12,5 oy oranıyla üçüncü sırayı, DEM Parti ise %9,5 oy oranıyla dördüncü sırayı kaptı. Ankette MHP %6,1 oy oranıyla beşinci, Yeniden Refah Partisi ise %6,0 oy oranıyla altıncı sırada yerini aldı.

GENÇLERİN SEVDİĞİ MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİ

Araştırmada gençlere “Hangi muhalefet milletvekillerini beğeniyorsunuz?” sorusu da yöneltildi. Bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu'nun 4. sırada yer alması dikkat çekti.

KÜRŞAD ZORLU BİRÇOK İSME FARK ATTI

Ali Mahir Başarır, Cemal Enginyurt, Sırrı Süreyya Önder, Kürşad Zorlu, Sera Kadıgil, Turhan Çömez, Salih Uzun, Veli Ağbaba, Mustafa Sarıgül, Gökhan Günaydın, Umut Akdoğan, Deniz Yavuzyılmaz, Ömer Gergerlioğlu, Bülent Kaya, Murat Emir gibi 15 milletvekilinin adının öne çıktığı sonuçlarda parti dağılımı şu şekilde:

CHP: 7 milletvekili

Bağımsız: 3 milletvekili

DEM Parti: 2 milletvekili

Türkiye İşçi Partisi (TİP): 1 milletvekili

İYİ Parti: 1 milletvekili

Saadet Partisi: 1 milletvekili