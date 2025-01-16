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Bakanlıktan İSKİ'ye 1,3 milyon liralık ceza

Bakanlıktan İSKİ'ye 1,3 milyon liralık ceza

İSKİ, Üsküdar'da Marmara Denizi'ne kanalizasyon ve gıda atığı dökerek kirliliğe neden olduğu için Çevre Bakanlığı tarafından 1.3 milyon lira ceza aldı.

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Üsküdar'da kanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döktüğü tespit edilen İSKİ'ye 1.3 milyon lira para cezası kesildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Kuleli Caddesi'nde Marmara Denizi'ne kanalizasyon ve gıda atıklarının döküldüğü ihbarlarını değerlendirdi. Bakanlık yapılan incelemede, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı İSKİ'nin deşarjının neden olduğu belirlendi. Bunun üzerine İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlık, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız il müdürlüğü ekiplerince Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde kanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döküldüğü tespit edilmiş, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı İSKİ'nin deşarjının neden olduğu belirlenmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 lira idari ceza uygulanmıştır."

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