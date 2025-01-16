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Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı! MHK'da şok istifalar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı! MHK'da şok istifalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeleri Ahmet Şahin ile Yunus Yıldırım görevlerinden istifa etti.

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TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Şahin ve Yıldırım'ın istifasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulunun MHK'nin şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması, Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda kurul üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır. Kendilerine bugüne kadar verdikleri değerli hizmetler için teşekkür ederiz."

Açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemi uygulamasına geçildiği de duyuruldu.

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