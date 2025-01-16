BoraJet’in satışı davasında karar çıktı: Yalçın Ayaslı'ya 8 yıl hapis

BoraJet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı, şirketin Sezgin Baran Korkmaz’a satışı sırasında muhasebe kayıtlarını manipüle ettiği gerekçesiyle “nitelikli dolandırıcılık” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından toplam 8 yıl hapis cezası aldı. Kararda, şirketin borçlarının gizlendiği ve uçak parçalarının eksikliğinin katılandan saklandığı belirtilirken, Ayaslı’nın avukatları kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı.

Abone ol

Bora Jet’in eski sahibi Yalçın Ayaslı hakkında, şirketin 29 Aralık 2016’da Sezgin Baran Korkmaz’a satışı sırasında, “şirket mizan ve bilançoları üzerinden gerçekleri kasıtlı bir şekilde çarpıtmak suretiyle katılanları yanılttığı” iddiasıyla açılan davada karar çıktı.

Korkmaz’ın şikayetiyle açılan ve katılan sıfatıyla yer aldığı davada, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Yalçın Ayaslı’ya, “satış sırasında, muhasebe kayıtlarındaki belgelerle oynama yaparak söz konusu şirketin gerçek borcunu eksik gösterdiği” gerekçesiyle “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 6 yıl, “özel belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

'Muhasebe kayıtlarıyla oynandı'

Kararın gerekçesinde Bora Jet Havacılık Taşımacılık Uçak Bakım Onarım Ticaret ve Anonim Şirketi'nin yüzde 100 hisse sahibi olan Ayaslı’nın, sözleşme imzası sırasında, şirket mizan ve bilançoları üzerinden "gerçekleri kasıtlı şekilde çarpıtmak suretiyle katılanları yanılttığı"nın iddia edildiği aktarıldı.

Gerekçede, şirketin muhasebe kayıtlarında oynama yapıldığı ve uçakların parçalarının eksik olduğu, bu durumların da katılandan gizlendiği konularının da tanık beyanlarıyla doğrulandığı kaydedildi.

Avukatlar itiraz edecek

Sanık Yalçın Ayaslı’nın avukatları, yerel mahkemenin kararını istinafa taşıyacaklarını bildirdi. Avukatlar, aynı davayla ilgili, aynı mahkemenin 2 Temmuz 2019'da diğer sanıklar hakkında beraat kararı verdiğini, Ayaslı’nın savunması alınmadığı için dosyasının tefrik edildiğini belirtti.

Savunması alındıktan sonra Ayaslı hakkında da 14 Eylül 2021'de beraat kararı verildiğini hatırlatan avukatlar, ancak bu karar "avukatlara süre verilmediği için" usul yönünden istinaf tarafından bozulduktan sonra aynı mahkeme savcı ve başkan değişmediği halde Ayaslı’ya ceza verdi" açıklamasını yaptı.

Soner Yalçın yazmıştı

Gazeteci Soner Yalçın, BoraJet'in satışında yaşanan usulsüzlüğü pek çok kez dile getirdi.

Soner Yalçın, 23 Haziran 2021 tarihli "Kimin kime çöktüğü belli" başlıklı yazısında, FETÖ davasının firari sanığı Dr. Yalçın Ayaslı ile Sezgin Baran Korkmaz'ın ilişkisine değinmiş, "Niye hep karanlık adam­larla iş yapıyor Ayaslı" diye sordu.

Yalçın'ın 23 Haziran 2021 tarihli "Kimin kime çöktüğü belli" başlıklı köşe yazısının ilgili kısım şöyle:

BoraJet, 22 Nisan 2010 tarihinde aldığı ruhsatla faa­liyete başladı. 13 jet uça­ğıyla Türkiye'nin en büyük özel jet filosu oldu. (Sadece Türkiye değil; Yunanistan, Almanya, Fransa, Lübnan, İran, İspanya gibi yurt dışı uçuşları da vardı.)

Havayolu şirketi niçin alınır? Örneğin, dünyada en büyük uyuşturucu kaçakçılığı havayoluyla yapılır. (En son hatırladı­ğım 13 Aralık 2019'de İstanbul Havalimanı kargo­sunda 1.7 ton uyuşturu­cu yakalandı.)

Faruk Bayındır'ın ka­yınpederi Ahmet Öz­bey uyuşturucu ka­çakçısıydı. 1993'te şirketinde 556 kilo eroinle yakalandı! Buna rağmen Faruk Bayındır'a Türk hava sahası nasıl açıldı? Her tarakta bezi olan FETÖ uyuşturucu işinde de var mıydı? Devletin elinde liste var; FETÖ elemanları neden sa­dece bu havayolunu kullandı?

Şaibeli FETÖ elemanı Faruk Bayındır'ın ortakla­rından biri kimdi dersiniz:

Emniyet Genel Müdürlü­ğü'nün avukatı olan, polis okullarında ders veren, şike kumpasından Reza Zarrab'ın Türkiye'de­ki davalarına kadar her taşın altından çıkan FETÖ elemanı Halil İbrahim Koca!

Ortaklardan bir diğeri ise, 47 yıldır ABD'de yaşayan- Amerikan vatandaşı Yalçın Ayaslı idi. Ayaslı, FETÖ soruşturmalarından kur­tulmak için yurtdışına kaçan Faruk Bayındır ve Halil İbrahim Koca ile han­gi bağlantılar üzerinden ortak oldu? Aracı FETÖ müydü?

Ayaslı'nın yolu ileride yine karanlık adam­la kesişti: Sezgin Baran Korkmaz!

Niye hep karanlık adam­larla iş yapıyor Ayaslı?

İkisi de kirli

Bugünlerde deniyor ki:

-“Sezgin Baran Kork­maz, BoraJet'e çöktü.”

İddiayı; Yalçın Ayaslı'nın ABD'de görülen (Jacop ve Isaiah Kingston kardeşle­rin ABD'yi 511 milyon dolar dolandırdığı) davaya sunduğu (12 Şubat 2019 tarihli) dilekçesine dayan­dırılıyor!

Sahi…

Sezgin Baran Korkmaz mı BoraJet'e çöktü?

Yoksa, BoraJet mi Sezgin Baran Korkmaz'a çöktü?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, satıştan sonra başlattığı soruş­turma neticesinde Yalçın Ayaslı hakkında yakalama kararı çıkardı ve mallarına tedbir koydu.

Bakınız: Sezgin Baran Korkmaz'ın kirli adam ol­ması Ayaslı ve ortakları­nı temiz yapmaz!

BoraJet zaten batıktı; 120 milyon doları borcu vardı, (BoraJet mali işler müdürü Tolga Üzüm­cü'nün savcılık ifadesine göre) bilançoda oynama yaparak 253 milyon dolara sattılar. Ayaslı, BoraJet satışıyla ilgili bilirkişi Prof. Dr. Arslan Kaya'nın raporundan bahsetmiyor; kimin kime çöktüğü belli aslında! Hem SBK'yı kazıklayıp hem de “beni FETÖcü diye yazıp korkuttular” diyor şikayet dilekçesinde…

Keza: Bu satışın FETÖ darbesinden hemen sonra alelaceleye getirilmesi, Ayaslı'nın ortakları Bayın­dır ve Koca'nın yurt dışına kaçması gibi kendinin de firari FETÖ sanığı ol­duğunu gizliyor.

Hele… Yunanis­tan'a kaçmak isterken 2019'da yakalanan FETÖ sanığı Zahide Üner'in Ayaslı'nın BoraJet'teki yardımcısı olması da mı tesadüf? Neler neler…

SBK'nın “çöktü” dedik­leri BoraJet, satıştan bir yıl sonra 24 Nisan 2017'de uçuşları dur­durdu; uçakların yarısı uçamayacak durumdaydı çünkü! 7 Kasım 2019'da ise Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü'nün ilanı kapsa­mında resmen iflas etti.