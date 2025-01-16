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Define arayan 8 kişi suçüstü yakalandı

Define arayan 8 kişi suçüstü yakalandı

Erzurum'da tarihi eser bulmak için izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaşeyh Mahallesi'nde define için izinsiz kazı yapanları tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, iş makinesi ile kazı yapan 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 33 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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