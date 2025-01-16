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Mancini'den Beşiktaş iddialarına cevap geldi

Mancini'den Beşiktaş iddialarına cevap geldi

Adı Beşiktaş'la anılan İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, söz konusu haberler hakkında konuştu.

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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Roberto Mancini iddiası gündeme düşmüştü. İtalyan teknik adam, Beşiktaş haberlerine yanıt verdi.

Ajansspor'a konuşan Roberto Mancini, söz konusu iddialar için "Ne dedikodusu? Beşiktaş çok iyi bir kulüp (Gülerek)" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE HARİKA BİR ÜLKE"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile konuşup konuşmadığı ve "Türkiye'de yeniden çalışma olasılığınız var mı?" sorusunu da cevaplayan Mancini, "Bilmiyorum. Ben gerçekten Türkiye ve Türk insanını çok seviyorum. Harika bir ülke" cevabını verdi.

Son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini 1 Avrupa Şampiyonası, 1 İngiltere Premier Lig ve 3 İtalya Serie A şampiyonluğu başta olmak üzere kariyerinde toplam 14 kupa kaldırdı.

Mancini, Eylül 2013 ile Hazian 2014 yılları arasında da Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

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