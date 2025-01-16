Blinken: Erdoğan'dan rica ettik, Hamas'ı masaya getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, kendisinden Hamas'ı ateşkes masasına ikna etmesini rica ettiklerini, Erdoğan'ın da bunu başardığını söyledi.

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de sürdürdüğü yıkım ve soykırıma, son ateşkes anlaşması ile bir kez daha "ara verildi."

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, veda konuşmasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkes hakkında Türkiye'yi ilgilendiren dikkat çeken ifadeler kullandı.

Birkaç hafta önceki Türkiye ziyaretini hatırlatan Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarındaki görüşmeden şu önemli ayrıntıyı verdi:

"ERDOĞAN RİCA ETTİ, HAMAS ATEŞKES MASASINA DÖNDÜ"

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye gittik. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamas’ı masaya yeniden getirmek ve anlaşmayı sonuçlandırmak için ağırlığını ve etkisini kullanmasını görüştük. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yaptı. Hamas da masaya geri döndü.