BIST 9.867
DOLAR 35,43
EURO 36,61
ALTIN 3.100,97
HABER /  GÜNCEL

Kılıçlı korsan yemin eden teğmenler ile ilgili yeni karar! 30 gün içinde...

Kılıçlı korsan yemin eden teğmenler ile ilgili yeni karar! 30 gün içinde...

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda korsan yemin ettikleri gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5 teğmenin savunmaları Yüksek Disiplin Kurulu'nda alındı. Mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atan teğmenler ve ilgili komutanlar hakkında başlatılan soruşturmada kararın 30 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Abone ol

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeki yemin töreni sonrasında haklarında soruşturma başlatılan teğmenlerle ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Toplantısı'nda korsan yeminci teğmenlerin savunma ifadeleri alındı.

Korsan yeminci teğmenlerin savunma ifadeleri alındı

Korsan yemin yapan teğmenler ve avukatlarının, YDK’da sözlü savunma işlemleri yapıldı. Teğmenlerin yanı sıra tören sırasında alay, tabur ve bölük komutanı olan üç komutan da bugün savunma verdi.

Karar 30 gün içinde açıklanacak

Yüksek Disiplin Kurulu, Kara Harp Okulu’nu birincilikle tamamlayan Teğmen Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar, Teğmen Deniz Demirtaş ve Teğmen Batuhan Gazikılıç ile ilgili kararını 30 gün içinde açıklayacak.

Ne olmuştu?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma'' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

 

ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanlığı'ndan "Filistin Davası" kitaplarına ilişkin paylaşım
İletişim Başkanlığı'ndan "Filistin Davası" kitaplarına ilişkin paylaşım
Türkiye'den ABD'nin GKRY silah satışı kararına kınama
Türkiye'den ABD'nin GKRY silah satışı kararına kınama
Netanyahu endişesi vardı! ABD'den Gazze açıklaması: Ateşkesten eminiz
Netanyahu endişesi vardı! ABD'den Gazze açıklaması: Ateşkesten eminiz
Özgür Özel'den 'Rıza Akpolat' açıklaması: Hepimizin evladıdır, kardeşidir
Özgür Özel'den 'Rıza Akpolat' açıklaması: Hepimizin evladıdır, kardeşidir
PFDK, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
PFDK, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
Türkiye ile Moğolistan arasında 11 işbirliği anlaşması
Türkiye ile Moğolistan arasında 11 işbirliği anlaşması
Güney Kore'de mahkeme, Yoon'un gözaltına alınmasına itirazı reddetti
Güney Kore'de mahkeme, Yoon'un gözaltına alınmasına itirazı reddetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir
Define arayan 8 kişi suçüstü yakalandı
Define arayan 8 kişi suçüstü yakalandı
Meclis Komisyonu Netflix temsilcilerini dinledi! Şikayetler artmıştı
Meclis Komisyonu Netflix temsilcilerini dinledi! Şikayetler artmıştı
Şanlıurfa'da 3.1 büyüklüğünde deprem!
Şanlıurfa'da 3.1 büyüklüğünde deprem!
Yusuf Dikeç başrol teklifini reddetti: Herkes bildiği işi yapsın
Yusuf Dikeç başrol teklifini reddetti: Herkes bildiği işi yapsın