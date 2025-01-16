Kılıçlı korsan yemin eden teğmenler ile ilgili yeni karar! 30 gün içinde...

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda korsan yemin ettikleri gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5 teğmenin savunmaları Yüksek Disiplin Kurulu'nda alındı. Mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atan teğmenler ve ilgili komutanlar hakkında başlatılan soruşturmada kararın 30 gün içinde açıklanması bekleniyor.

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeki yemin töreni sonrasında haklarında soruşturma başlatılan teğmenlerle ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Toplantısı'nda korsan yeminci teğmenlerin savunma ifadeleri alındı.

Korsan yeminci teğmenlerin savunma ifadeleri alındı

Korsan yemin yapan teğmenler ve avukatlarının, YDK’da sözlü savunma işlemleri yapıldı. Teğmenlerin yanı sıra tören sırasında alay, tabur ve bölük komutanı olan üç komutan da bugün savunma verdi.

Karar 30 gün içinde açıklanacak

Yüksek Disiplin Kurulu, Kara Harp Okulu’nu birincilikle tamamlayan Teğmen Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar, Teğmen Deniz Demirtaş ve Teğmen Batuhan Gazikılıç ile ilgili kararını 30 gün içinde açıklayacak.

Ne olmuştu?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma'' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.