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Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın eski yıldızıyla anlaşma sağladı!

Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın eski yıldızıyla anlaşma sağladı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin Nordin Amrabat ile anlaşma sağladığı aktarıldı.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Championship ekibinin, Nordin Amrabat'ı kadrosuna katmak için geri sayıma geçtiği belirtildi.

Hull Daily Mail'in haberine göre; Hull City'nin AEK Atina'dan ayrılan ve bonservisini elinde bulunduran Nordin Amrabat ile prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.

SÜPER LİG'DE FORMA GİYMİŞTİ!

Fenerbahçe'nin yıldızlarından Sofyan Amrabat'ın abisi olan Nordin Amrabat, son olarak AEK forması giydiği kariyerinde daha önce Türkiye'de Kayserispor ve Galatasaray kadrolarında da mücadele etmişti.

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