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Trafikte korku dolu anlar! İETT otobüsü alev topuna döndü

Trafikte korku dolu anlar! İETT otobüsü alev topuna döndü

Sarıyer'de seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, şoförün yolcuları tahliye etmesiyle can kaybı yaşanmadan atlatıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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Sarıyer'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Bahçeköy-Kemerburgaz Yolu'nda ilerleyen E.A. idaresindeki 34 TP 6193 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurup yolcuları tahliye etti.

Sürücü otobüsteki yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken zaman zaman küçüp çaplı patlamalar yaşandı. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve İETT'nin yol yardım ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

İETT otobüsü, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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