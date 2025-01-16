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Galatasaray 3 eksikle Hatay'da
Süper Lig'in 20. haftasında yarın akşam Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın kadrosunu açıkladı.Abone ol
Süper Lig'de 20. haftanın perdesini lider Galatasaray açacak. Saat 20:00'de Hatayspor deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu.
3 OYUNCU YOK
Sakatlıkları olan Gabriel Sara ve Mauro Icardi'yle birlikte Hakim Ziyech de kadroda yer almadı.
Galatasaray'ın Hatayspor maçı kadrosu şu isimlerden oluşuyor: