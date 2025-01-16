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Galatasaray 3 eksikle Hatay'da

Galatasaray 3 eksikle Hatay'da

Süper Lig'in 20. haftasında yarın akşam Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın kadrosunu açıkladı.

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Süper Lig'de 20. haftanın perdesini lider Galatasaray açacak. Saat 20:00'de Hatayspor deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu.

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Sakatlıkları olan Gabriel Sara ve Mauro Icardi'yle birlikte Hakim Ziyech de kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Hatayspor maçı kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

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