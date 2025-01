Teğmenlerin yemininde '28 Şubat' detayı!

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bir grup teğmenin kılıç çekerek okuduğu yemin metninin, 28 Şubat döneminde yürürlüğe giren Subay Andı'da dayandığı dikkat çekti.

Abone ol

Bir grup teğmenin Harp Okulu mezuniyet töreninde ellerinde kılıçla okudukları korsan yeminle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

28 Şubat andını okumuşlar

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Kuvvetleri Harp Okulu'nda Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve beraberinde heyetin alandan ayrıldıktan sonra dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve bir grup teğmenin kılıçları çektirerek okuduğu yemin skandalında andın 28 Şubat dönemine dayandığı öğrenildi.

Teğmenlerin okudukları metin

Teğmenler törende "And içeriz ki, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin, bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, Yüce Türk Ulusu'nun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak, kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız, şerefimizle doğduk şerefimizle yaşayacak ve şerefimizle öleceğiz" sözleriyle kılıç çekerek 28 Şubat zihniyetini gözler önüne serdi.

"27 yıldır tekrarlanan Subay Andı'nı okumuşlar"

Teğmenlerle ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Toplantısı'nda korsan yeminci teğmenlerin savunma ifadeleri alındı.

Teğmenlerin avukatlığını üstlenen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan bugün yaptığı açıklamada, "30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, tören bitiminde bazı teğmenlerin sevinçlerini paylaştığı kutlamaya ilişkin olarak yürütülen disiplin soruşturmasının değerlendirmesinin yapılacağı duruşmasına katılmak üzere burada kıymetli avukat meslektaşlarımızla birlikte hazır bulunuyoruz. Süreci kısaca hatırlamakta fayda olduğuna inanıyorum. Çünkü bugün yapılacak olan disiplin soruşturması basit bir soruşturma değil. Teğmenlerin söylemlerini hatırlamamız gerekiyor. Ne demişti teğmenler, ne yapmışlardı? Subay andını, yaklaşık 27 yıldır tekrarlanan subay andını okumuşlar, Mustafa Kemal'in askerleri olduğunu ifade etmişler ve geleneksel olarak yaptığı kutlama biçimi olan kılıç çatma ritüelini gerçekleştirmişlerdi." ifadelerini kullandı.

1999'da yürürlüğe alındı

Okunan andın 1990'larda mevzuatta olmadığı,1995 yılından itibaren de mevzuatta olmamasına rağmen okunmaya başladığı tespit edildi.

28 Şubat sürecinde, Teğmen andı, Subay andı olarak adlandırılan bu andın 1999'da mevzuata konulduğu belirtildi.

MSÜ'den yeni yemin metni

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi ile 2007 tarihli Harp Akademileri ve Okullarda Yapılacak Diploma ve Sancak Devir-Teslim ile Yeni Öğretim ve Eğitim Yılı Açılış Törenleri Yönergesi yürürlükten kaldırıldı.

Bunun yerine, "Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğrulukla hizmet edeceğime, kanunlara, nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime, Türk Sancağını ve askerliğin namusunu canımdan aziz bilip, gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve görev uğruna hayatımı feda edeceğime namusum üzerine and içerim" şeklindeki yeni yemin metni getirildi.