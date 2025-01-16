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İsrail Savunma Bakanı Ben Gvir: İstifa edeceğim

İsrail Savunma Bakanı Ben Gvir: İstifa edeceğim

İsrail'in aşırı sağcı Savunma Bakanı Ben Gvir, Gazze için yapılan ateşkes anlaşması sonrası istifa edeceğini açıkladı.

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İsrail hükümetinde Hamas ile ateşkes anlaşılmasına karşı çıkan aşırı sağcı Savunma Bakanı Ben Gvir, Gazze için yapılan ateşkes anlaşması sonrası istifa edeceğini açıkladı.

MALİYE BAKANI DA TEHDİT ETMİŞTİ

Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması sebebiyle hükümeti devirmekle tehdit eden İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de, "Hükümete sunulacak olan anlaşma, İsrail Devleti'nin ulusal güvenliği açısından kötü ve tehlikeli bir anlaşmadır" demişti.

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