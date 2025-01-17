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Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı için harekete geçiyor!

Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı için harekete geçiyor!

Fenerbahçe, Milan’da forma giyen Sırp stoper Strahinja Pavlovic’i transfer gündemine aldı. 20 milyon Euro bonservis bedeli talep eden Milan’a karşı Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

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Transfer gündemini hızlı geçiren Fenerbahçe, stoper adaylarına bir yenisini ekledi.

Sarı-lacivertliler, Milan'dan Strahinja Pavlovic için girişimlere başladı.

Milan 20 milyonda ısrarcı

Yönetim, İtalyan devinin bonservis beklentisini sordu. Milan 20 milyon Euro'nun altına inmek istemiyor.

Fenerbahçe'nin ise Pavlovic'i sezon sonuna kadar kiralamak istediği aktarıldı.

Sırp stoper sıcak bakıyor!

Forma süresinden memnun olmayan Sırp stoper ise Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor.

Pavlovic, sezon başında Salzburg'tan 18 milyon Euro bedelle transfer edilmişti. Sarı-lacivertliler, bir yandan da Frankfurt'tan Tuta için görüşmelerini sürdürüyor.

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