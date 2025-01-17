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Şekerbank'ta hisse devri süreci iptal edildi

Şekerbank'ta hisse devri süreci iptal edildi

Şekerbank, bankanın ödenmiş sermayesinin yüzde 12,06'sına tekabül eden hisselerin Samruk-Kazyna Invest LLP'den İlbak Holding'e devrine ilişkin sürecin durdurulduğunu bildirdi.

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Şekerbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Bankamızca yapılan 27 Haziran 2024 tarihli açıklamayla Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve Bankamızın ödenmiş sermayesinin yüzde 12,06'sına tekabül eden hissenin İlbak Holding AŞ'ye devrine ilişkin tarafların bir süreç başlattığı duyurulmuştu. Taraflar, ilgili duyuruda belirtilen sürece devam etmeme yönünde karar alarak süreci sonlandırmışlardır." bilgisi verildi.

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