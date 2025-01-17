BIST 9.867
DOLAR 35,54
EURO 36,57
ALTIN 3.099,61
HABER /  GÜNCEL

20 milyon öğrenci için karne zili bugün çalacak

20 milyon öğrenci için karne zili bugün çalacak

Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem karnelerini bugün alacak. İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Abone ol

Türkiye'de 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona eriyor . İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini alacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verilecek. Raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtılacak.

Böylece velilere, çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler de sunulacak.

SOSYAL İÇERİKLER YER ALACAK

MEB, geçen yıl okullarda dönem bitimi öncesindeki son hafta öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla "dönem sonu faaliyet haftası" uygulamasını hayata geçirmişti. Bu yıl da uygulamaya devam edildi.

Faaliyet haftası kapsamındaki etkinlikler, akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi de bütüncül yaklaşımla odağa alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bütünleşik şekilde güncellenerek, öğrencilere çok yönlü gelişimlerini destekleyecek geniş faaliyet yelpazesi sunuldu.

Bu kapsamda Bakanlıkça e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü'nde "merkezi etkinlik" olarak tanımlanan etkinlikleri gerçekleştiren öğrencilerin bilgileri modüle işlendi. Yapılan veri girişleri, öğrencilerin sosyal etkinlik içerikli karnelerinde de yer alacak.

EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Ev almak isteyenler için Erdoğan talimat verdi! Kimlere öncelik verileceği de belli oldu...
Ev almak isteyenler için Erdoğan talimat verdi! Kimlere öncelik verileceği de belli oldu...
Artan kira fiyatları sonrası düğmeye basıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
Artan kira fiyatları sonrası düğmeye basıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
İstanbul'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 30 oldu! Bilanço ağırlaşıyor....
İstanbul'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 30 oldu! Bilanço ağırlaşıyor....
10 ayrı organize suç örgütü çökertildi: 47 tutuklama
10 ayrı organize suç örgütü çökertildi: 47 tutuklama
83 yaşındaki kadın akrabası tarafından bıçaklandı
83 yaşındaki kadın akrabası tarafından bıçaklandı
Ankara'da tartıştığı erkek arkadaşının kullandığı otomobilden atladı hayatını kaybetti
Ankara'da tartıştığı erkek arkadaşının kullandığı otomobilden atladı hayatını kaybetti
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı
Şekerbank'ta hisse devri süreci iptal edildi
Şekerbank'ta hisse devri süreci iptal edildi
Özgür Özel üzerime yürüdü tuttular! Olaylı Ardahan ziyaretinden neler yaaşandı?
Özgür Özel üzerime yürüdü tuttular! Olaylı Ardahan ziyaretinden neler yaaşandı?
Çin ekonomisi 2024'te yüzde 5 büyüdü
Çin ekonomisi 2024'te yüzde 5 büyüdü
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Teğmenlerin yemininde '28 Şubat' detayı!
Teğmenlerin yemininde '28 Şubat' detayı!