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Artan kira fiyatları sonrası düğmeye basıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Artan kira fiyatları sonrası düğmeye basıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Artan kira fiyatları ve konutta yaşanan arz sıkıntısının önüne geçmek için hükûmet düğmeye bastı. Deprem konutları biter bitmez sosyal konut seferberliği başlatılacak.

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Edinilen bilgilere göre, salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kahvaltıda bir araya gelen milletvekilleri, vatandaşın yaşadığı konut sıkıntısını ve fahiş kira fiyatlarını aktardı. Bunun üzerine Erdoğan’ın ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamak ve kira fiyatlarını düşürmek maksadıyla deprem konutları biter bitmez yeni bir sosyal konut seferberliği başlatacağı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerle her ilde konut ihtiyacı analizleri yapılacağı müjdesini verdi.

Sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler...

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre özellikle sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler için uygun fiyatlı 1+1 ve 2+1 konutlar üretileceğini söyleyen Erdoğan’ın, önceliğin arz sıkıntısı yaşanan bölgelere verileceğini belirttiği öğrenildi. Çalışmaların bu yılın ikinci yarısında 81 ilde başlaması bekleniyor.

Sanal kumar da konuşuldu

Bunun yanı sıra toplantıda vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son günlerde büyüyen sanal kumar tehlikesine karşı tedbir alınması talebinde bulundu. Milletvekilleri “Çocuklarımız, gençlerimiz ve birçok vatandaşımız sanal kumar bataklığına saplanmış durumda. Bu konuda bizlere çok şikayet geliyor. Buna tedbir alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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