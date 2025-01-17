Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Yaprak dökümünü Mourinho başlattı

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takımdan ayrılacak oyuncular yavaş yavaş belli oldu. Jose Mourinho'nun şans vermediği ve takımda mutsuz olan oyuncuları gönderme kararının ardından gidecek oyuncuların yeni adresleri de netleşti.

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Fenerbahçe devre arasında yapacağı hamlelerle, Galatasaray ile arasındaki puan farkını indirip şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Jose Mourinho'nun bu sebeple takımda mutsuz oyuncuları göndereceği ve yerine hamle yapacağı aktarıldı.

Taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan Samet Akaydin, Fenerbahçe'den gidecek oyuncu listesinin başlarında yer alıyor.

Mourinho'nun kalmasını çok istediği fakat mutsuz olduğu için mecburen göndereceği Samet için takım arayışları başladı. Milli oyuncunun yüksek ihtimalle Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri istenilen performansı veremeyen ve sakatlıklarla boğuşan Cengiz Ünder'in de yeniden İtalya'ya döneceği iddia edildi.