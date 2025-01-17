Fazla yemek sadece uykularınızı değil, sağlığınızı da kaçırıyor

Kanser riskini en çok artıran sorunların başında obezite geliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mehdi Deniz, obezite ameliyatlarının kanserle ilişkisini ele aldı. Op. Dr. Deniz, “Obezite, yalnızca kilo problemi değil, aynı zamanda ciddi metabolik hastalıklara ve kanserlere yol açan önemli bir risk faktörü. Obezite cerrahisi, özellikle hormon duyarlı kanserlerde belirgin bir azalmaya yol açıyor.” dedi.

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Dünyada olduğu gibi ülkemizde de obezite hızla artan bir sağlık sorunu haline geldi. Türkiye’de obezite sıklığının yüzde 30’lara ulaştığını belirten Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mehdi Deniz, obeziteninyalnızca bir kilo problemi olmadığını, aynı zamanda birçok metabolik hastalığa ve kanser türüne de yol açtığını ifade etti.

Obeziteyle mücadelede yaşam tarzı değişiklikleri ve egzersizlerin yeterli olmadığı durumlarda ise obezite cerrahisinin önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Obezite ve kanser ilişkisi

Op. Dr. Mehmet Mehdi Deniz, obeziteyle ilişkilendirilen başlıca kanser türlerine dikkat çekti. “Özellikle kadınlarda meme kanseri, erkeklerde prostat kanseri, rahim kanserleri, mide, kalın bağırsak ve pankreas kanserleri obezite ile doğrudan ilişkilidir,” dedi. Obezite nedeniyle vücutta yağ oranı arttıkça, insülin direncinin de arttığını ve buna bağlı olarak bazı büyüme hormonlarının seviyelerinin yükseldiğini belirten Dr. Deniz, “Bu durum, anormal hücre çoğalmasına yol açarak kanserin oluşumuna zemin hazırlar.” diye konuştu.

Obezite ameliyatlarının kanser üzerindeki etkisi

Son yapılan çalışmalarda obezite cerrahisi uygulanan hastalarda hormon duyarlı kanserlerde ciddi bir azalma gözlendiğini belirten Op. Dr. Deniz, “Özellikle obezite cerrahisi sonrası meme kanseri, prostat kanseri ve rahim kanserlerinde anlamlı bir azalma olduğu gözlemlenmiştir. Obezite tedavisi, kanser riskini azaltmada önemli bir rol oynamaktadır. Obezite cerrahisi kilo kaybının yanı sıra, aynı zamanda obeziteyebağlı kanser risklerini de azaltmaktadır. Bu gelişmeler, obezite tedavisinde cerrahinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.” şeklinde konuştu.